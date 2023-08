Il castello Benelli riapre le porte: serate magiche tra musica e storia

Ma che bel castello. Ultime due aperture serali speciali tra musica e storia il 28 e il 30 agosto al castello Benelli. I visitatori potranno scoprire così l’importante opera di restauro svolta dalla famiglia Benelli, ammirare gli affreschi che decorano tutte le stanze, le imponenti scuderie e il suggestivo parco circostante, accompagnati dalle note della violinista Isabella Bui. La dimora ottocentesca di Bordonchio di gea Marina ispirata a un castello del Quattrocento, apre i battenti per le ultime visite guidate d’estate. Il gran finale dopo le suggestive serate di luglio e i primi due appuntamenti di agosto che hanno fatto registrare il tutto esaurito.

"Siamo felici di restituire al territorio un luogo così denso di storia. Riaprire la dimora al pubblico e tornare ad ospitare appuntamenti musicali come succedeva in passato ci rende orgogliosi – afferma l’ingegner Paola Pizzighini Benelli, l’amministratore unico di Magnolia srl, la società proprietaria del castello Benelli e anche di Palazzo Boncompagni a Bologna –. L’intuizione di Ignazio Benelli, di sua figlia Clara e di suo nipote Andrea Pizzighini Benelli ci permette di godere ancora una volta di questo suggestivo castello". Edificato nella seconda metà dell’800 dal conte Pietro Spina, seguendo uno schema architettonico quattrocentesco, il castello Benelli offre ai visitatori un eccezionale repertorio iconografico rielaborato in chiave moderna di motivi ricavati dalla tradizione classica e rinascimentale, perfettamente restaurato e di grande impatto visivo. Un tesoro che brilla, grazie all’attento restauro a opera della famiglia Benelli che acquistò la dimora agli inizi del ‘900 e apportò diverse modifiche all’edificio.