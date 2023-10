Il Castello Benelli torna visitabile

È una bellezza senza tempo che torna ad aprirsi al territorio, quella di Castello Benelli: la suggestiva dimora ottocentesca che sorge a Bordonchio, lungo il litorale di Igea Marina, a due passi da Rimini spalancherà le proprie porte per accogliere turisti, curiosi e appassionati di arte, storia e cultura, sabato 21 e martedì 31 ottobre, per poi replicare l’11 e il 25 novembre, alle ore 18.00, 19.00 e 20.00. Durante le visite di circa un’ora, accompagnati dalle emozionanti note del violino di Isabella Bui, i visitatori potranno scoprire i giardini circondati dai torreggianti pini marittimi, esplorare le imponenti scuderie e ammirare i risultati dell’importante opera di restauro messa in atto dalla famiglia Benelli.