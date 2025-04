Il Castello di Città strizza l’occhio a Sighisoara. Primi passi verso un gemellaggio storico

San Marino Città e Sighisoara: primi passi per siglare un gemellaggio tra le due città storiche. Il Capitano di Castello di Città, Alberto Simoncini e una delegazione della Giunta hanno incontrato la consigliera diplomatica Raluca Eclemea-Popescu per discutere l’istituzione di un gemellaggio tra San Marino e la città romena di Sighisoara. "Il dialogo – fanno sapere dalla Giunta di Castello – ha confermato la volontà reciproca di rafforzare i legami tra le due città, accomunate da un importante patrimonio storico e culturale di epoca medievale". Il gemellaggio tra San Marino e Sighisoara aprirebbe nuove opportunità "di cooperazione in ambito culturale, turistico ed economico, promuovendo scambi e collaborazioni tra le due comunità", spiegano da San Marino Città.

Durante la riunione che si è tenuta nei giorni scorsi, sono state analizzate "le prossime fasi del progetto e le modalità per formalizzare l’accordo tra le due amministrazioni. L’incontro si è svolto in un clima di grande cordialità e collaborazione, con l’obiettivo di consolidare un legame duraturo e proficuo – sottolineano – tra le due realtà".

A suggellare il momento, sono stati scambiati in dono libri sul patrimonio culturale delle rispettive città, a testimonianza della ricchezza storica condivisa e dell’interesse reciproco alla valorizzazione delle tradizioni locali".