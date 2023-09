Il Cattolica calcio festeggia un secolo di storia giallorossa

Cento anni di storia giallorossa. Una grande festa in piazza Primo Maggio per celebrare i miti del passato e testimoniare il proprio attaccamento alla ‘maglia’ e l’amore incondizionato verso la città. Un evento che ha richiamato un pubblico numerosissimo, quello che si è svolto sabato nel centro della Regina. L’iniziativa è stata promossa e organizzata dal gruppo degli ultrà cattolichini in occasione del centenario della fondazione del Cattolica Calcio. "E’ un’idea nata in maniera spontanea e disinteressata - spiegano i tifosi - con la quale abbiamo voluto andare al di là del semplice spirito sportivo per testimoniare, di fronte alla comunità intera, una passione che ci accomuna e che ci rende orgogliosi di appartenere a questa splendida città". L’evento si è aperto con una conferenza alla quale hanno preso parte alcune alcune ‘vecchie glorie’ del Cattolica Calcio che hanno raccontato storie, aneddoti e curiosità sugli anni d’oro della squadra, partendo dalla sua creazione fino ad arrivare ai giorni nostri. A seguire, quindi, la festa vera e propria, con la piazza che si è tinta con i colori giallorossi. Presente all’iniziativa anche la sindaca Franca Foronchi: "Tanti i cattolichini che hanno voluto portare il loro saluto per celebrare questo importante traguardo. Con piacere ho portato i miei saluti a questi ragazzi appassionati ed orgogliosi della loro squadra".