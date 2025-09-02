Il cattolichino Pritelli entra nella Vr46

Il futuro del motociclismo italiano ha un nuovo nome: Lorenzo Pritelli. Il 15enne cattolichino entra ufficialmente nella VR46 Riders Academy, la fucina di talenti fondata da Valentino Rossi. Un traguardo straordinario che lo colloca in un ambiente d’élite, dove passione, impegno e dedizione si trasformano in risultati concreti. Nonostante la giovane età, Pritelli ha già dimostrato la sua stoffa: nel 2023 ha conquistato il secondo posto nella MiniGP World Final 190cc e, l’anno scorso, si è piazzato quarto nel Campionato italiano velocità PreMoto3, confermando grinta e carattere. Quest’anno guida la classifica PreMoto3, imponendosi come uno dei piloti più promettenti della sua generazione, tanto da aver attirato l’attenzione degli scout di Tavulia.

L’accoglienza è stata calorosa. Carlo Casabianca, ceo dell’Academy, ha dichiarato: "Siamo molto contenti dell’ingresso di Lorenzo. Per noi è importante continuare il lavoro di crescita dei giovani talenti e con Lorenzo pensiamo ci siano tutti i presupposti per intraprendere un bel percorso insieme". Francesco Bagnaia, ex campione del mondo MotoGP, ha esaltato la notizia sui social, ripostando il post di benvenuto dell’Academy. Il campione torinese e pesarese d’adozione, che nel 2014 entrò nel team delle giovani promesse di Valentino Rossi, è la prova che con passione, determinazione e il supporto giusto un pilota emergente può crescere fino a diventare fuoriclasse.

Pritelli ha dichiarato: "Entrare a far parte dell’Academy è un sogno che diventa realtà. Un passo importante per la mia crescita. Ringrazio tutto lo staff per questa opportunità incredibile. Ora è tempo di lavorare ancora più duramente". Ora il cattolichino è al centro dei riflettori.

Riccardo Bianchini