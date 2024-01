"Il Cau depotenzierà l’ospedale. Tanti pazienti trasferiti a Rimini"

La rivoluzione della sanità partirà anche a Santarcangelo. Dopo quello avviato a Cattolica, aprirà anche all’ospedale ’Franchini’ uno dei Cau, i nuovi centri di assistenza urgenza voluti dalla Regione per supplire alle difficoltà di carenza di personale. A Santarcangelo il Pronto intervento da lunedì diventa un Cau. Dal 29 aprirà un Cau anche a Novafeltria. Il direttore Ausl Tiziano Carradori ha più volte assicurato che il nuovo Cau non depotenzierà la rete di emergenza e urgenza a Santarcangelo. Ma Domenico Samorani, capogruppo di Bene in comune e responsabile della chirurgia del ’Franchini’, continua ad avere forti timori. E, a pochi giorni dall’avvio del Cau, torna ad attaccare l’amministrazione e l’Ausl. "Il primo mandato di Alice Parma stava per concludersi con il suo via libera al depotenziamento della chirugia senologica dell’ospedale di Santarcangelo, fermato in extremis dalla rivolta delle donne e delle associazioni che sostengono il percorso di malattia e dalla mia candidatura a sindaco. Ora il secondo mandato della Parma sta per finire con l’appoggio al depotenziamento del Pronto intervento, trasformato in ambulatorio a chiamata". Samorani ricorda "i tagli alla sanità fatti dai governi Letta, Renzi, Gentiloni". E plaude al comportamento del sindaco di Novafeltria Stefano Zanchini, "che sta facendo una dura battaglia, per evitare un ulteriore ridimensionamento del servizio sanitario ai suoi cittadini". Per Samorani i numeri parlano da soli: "Avremo un vasto terrritorio coperto solo da 3 ambulatori a chiamata: Santarcangelo, Novafeltria e Bellaria. La guardia medica presiederà il Cau, con personale in formazione (neolaureati, specializzandi, titolari di guardia medica a quota oraria) che dovrà gestire i pazienti in ordine di arrivo e, senza filtro per valutare eventuali priorità. Scompaiono osservazione temporanea e valutazione di efficacia della terapia". Risultato? "I medici del Cau smisteranno i pazienti a Rimini al minimo sintomo che possa presagire patologie più gravi, intasando così il servizio già in sofferenza". "La coperta – conclude Samorani – è corta. Tanti dottori di guardia medica hanno già minacciato di licenziarsi, e il sindacato Snami non ha firmato il piano regionale del Cau".