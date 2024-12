Il Cau esordisce con mille accessi al mese

di Mario Gradara

Partenza in salita per un prevedibile rodaggio. Numeri da record nei mesi centrali dell’estate con ben 1.944 accessi nel solo mese di agosto. Calo progressivo a settembre e ottobre. È il bilancio dei primi sei mesi di operatività del Cau, Centro di assistenza e urgenza, in piazza del Popolo a Bellaria, inaugurato lo scorso 20 maggio. Complessivamente gli accessi sono stati 6.420, tra residenti e turisti, un flusso in parte sottratto al Pronto soccorso, per le patologie e i traumi meno gravi. Circa il 7% è stato reindirizzato al Pronto soccorso. "I tempi di attesa degli utenti – spiega Manuela Sciamanna, dirigente medico delle cure primarie dell’Ausl Romagna – sono stati mediamente di 20 minuti. Più alti tra fine maggio e giugno, nella fase iniziale di operatività che richiedeva una sorta di assestamento, intorno ai 30 minuti. Scesi a circa 23 minuti nel mese di agosto, grazie al potenziamento del personale". Personale che, date le "dimensioni contenute" del bacino d’utenza, è stato impiegato "a rotazione". Ovvero, "mediamente 4-5 medici – continua Sciamanna – più gli infermieri, che in parte lavoravano esclusivamente al Cau, in parte anche altrove. Tutto personale che ha lavorato nel dipartimento delle emergenze, particolarmente quello infermieristico".

Nei mesi ‘caldi’ dell’estate si sono vissuti – parola di chi ha fatto o solo tentato l’accesso – momenti complicati, con il Cau a tratti letteralmente preso d’assalto da chi aveva bisogno di cure. Nei mesi estivi l’orario di apertura andava dalle 8 del mattino a mezzanotte. "Ora la situazione è molto più tranquilla – aggiungono dall’Ausl –, c’è un medico al mattino e uno al pomeriggio. Oltre al personale infermieristico. L’orario di chiusura del servizio, che viene erogato sette giorni su sette, è fissato alle otto di sera". Quanto alle prestazioni erogate, per la maggior parte dei casi si è trattato di piccoli traumi agli arti superiori e inferiori, certificazioni, e da dopo l’estate influenze e problemi alle vie respiratorie, alte e basse. Inoltre, dolori addominali, conati, febbre". Le medie di accesso mensili sono state di 38 al giorno in giugno, 63 in agosto (col record citato di 1.944 nei 31 giorni), 26 a settembre, 17 in ottobre (novembre non è ancora concluso). Il livello di apprezzamento degli utenti che emerge dal questionario dell’Ausl vedrebbe giudizi "molto positivo" da parte del 71%, "positivo" per il 10%, bocciatura totale o parziale da parte del restante 19% degli utenti.