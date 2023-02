Il centro cambia look con 1,2 milioni

L’amministrazione Foronchi cala l’asso e prepara un completo restyling (pavimentazione, luce, verde, arredi) del centro città che operatori e cittadini attendono da anni. Di fatto, con la variazione di bilancio di martedì sera in consiglio comunale, prenderà avvio l’iter progettuale per ridisegnare l’asse centrale di via Mancini, via Bovio e piazza Primo Maggio. Un intervento che potrebbe essere davvero il primo grande cantiere voluto dall’amministrazione Foronchi. La sindaca aveva promesso oltre 1,2 milioni di euro, ma potrebbero essere di più nei prossimi mesi: "La variazione di bilancio favorirà l’inizio dell’iter progettuale – conferma Alessandro Uguccioni, assessore ai Lavori pubblici – con il quale ci prepareremo per partecipare ai bandi europei ed intercettare i fondi necessari. Nel 2023 realizzeremo il progetto, poi con i fondi comunali e magari con altro ancora partiremo nel 2024 con gli investimenti per il centro città, in via Mancini, via Bovio e piazza Primo Maggio, creando un’unica passeggiata dal municipio alla zona a mare".

Da anni il centro città necessita di un restyling anche per un rilancio commerciale e naturalmente turistico. Ora di fatto l’amministrazione annuncia una piccola rivoluzione, che potrebbe lasciare il segno. Altra novità della variazione di bilancio sarà poi il piano del verde: "Investiremo circa 270mila euro in più nel verde pubblico nei prossimi tre anni – continua l’assessore Uguccioni – per garantire un verde pubblico sempre all’altezza anche dell’estetica e del turismo. Grazie agli accordi con Geat affronteremo da subito alcuni interventi migliorativi per aiuole, giardini, parchi, lungomare. Sarà un piano che ci permetterà di rinnovare la Regina garantendo un verde pubblico adeguato". Nel frattempo proseguono i cantieri in città ed i tanti interventi già programmati, di cui alcuni ereditati dalla precedente amministrazione guidata da Gennari. Operatori e categorie economiche si augurano però che i tempi di alcuni importanti interventi vengano rispettati.

Luca Pizzagalli