Il centro cambia volto con i nuovi arredi

Via al restauro dell’asse pedonale del centro città in vista della Pasqua. A Cattolica si è completato il ripristino del porfido in via Bovio, mentre è partito l’intervento per la sostituzione dei marmi del corsello centrale e dei sanpietrini ammalorati o mancanti sempre in via Bovio. E non finisce qui. In arrivo tre fioriere fisse in Piazza Nettuno. E, infine, sono stati installati i nuovi cestini per i rifiuti in cortain, di tipologia differenziato. "Si tratta di cestini esteticamente più decorosi e lineari, che ben si fondono e armonizzano con la nostra via Bovio, il viale che unisce il cuore della città al mare – commenta l’assessora al Turismo Elisabetta Bartolucci –. Cattolica è una città che cambia e stiamo prestando attenzione a ogni dettaglio. Da un punto di vista degli interventi più strutturali, abbiamo terminato la riqualificazione della pavimentazione centrale di via Bovio e proseguiamo con il resto degli interventi, come il ripristino delle parti pedonali ammalorate sia sul lungomare che sulla passeggiata di ponente. Ultimati i lavori anche alle aiuole di via Bovio e sempre sul fronte del verde, piazza Nettuno sarà abbellita con tre fioriere fisse a integrazione di quelle già esistenti".

Lavori di restauro di una passeggiata al centro dell’attenzione di turisti ed operatori da mesi. Poi l’assessora torna sul posizionamento dei nuovi cestini: "Mi preme ringraziare il Gruppo Hera – continua l’Assessora Bartolucci – che ha risposto prontamente a una nostra richiesta dotandoci di questi modelli utilizzati con successo nei centri urbani e che meglio si adattano anche al nostro contesto. Non solo. Hera interverrà a breve con una pulizia straordinaria in modo tale da avere una città ancora più curata, pulita e ordinata in vista delle festività della Pasqua e dell’anticipo di stagione con gli eventi successivi come le celebrazioni del 25 aprile, l’Inferno run e il Primo maggio". Il centro città della Regina resta un fiore all’occhiello ma i lavori manutenzione sono solo la punta dell’iceberg di un intervento più ampio programmato per il prossimo futuro. L’amministrazione comunale è sempre a caccia di finanziamenti con i bandi europei per ottenere dai 2 ai 3 milioni di euro in grado di favorire una vera e propria opera di ristrutturazione di tutto il quartiere centrale.

Luca Pizzagalli