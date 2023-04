Il centro diventa una discoteca a cielo aperto: sabato si balla con ’DiscoBorgo’ in 13 locali

Sabato 15 aprile il centro storico di Santarcangelo diventerà una grande discoteca a cielo aperto con la nuova edizione di DiscoBorgo. Dopo il grande successo dello scorso anno, tornerà così l’appuntamento che aprirà le danze della stagione degli appuntamenti a Santarcangelo a cura di ’Città viva’ (è l’associazione che riunisce le attività del centro storico). L’evento partirà alla 19 e andrà avanti fino alle 23, ma chi vorrà potrà ballare anche dopo visto che la festa proseguirà all’Odeon.

"Con l’appuntamento di DiscoBorgo – spiega Alex Bertozzi, presidente di ’Città viva – vogliamo dare nuovamente il via alla bella stagione a Santarcangelo. Una partenza a ritmo di musica e con l’allegria dei colori degli apertivi, con l’augurio che l’iniziativa sia di buon auspicio in vista della prossima estate che ci vedrà, da giugno, impegnati con tanti eventi". Ben 13 i locali del centro storico di Santarcangelo che hanno aderito a DiscoBorgo (l’anno scorso erano 9), ognuno sarà animato da deejay "con musica per tutti i gusti". La festa poi proseguirà all’Odeon.