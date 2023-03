Il centro per l’autismo sbarca al Colosseo

Erano anni, decenni, che se ne parlava. Anni, decenni, che 700 famiglie, quelle di altrettanti minori su cui ogni anno il Centro autismo di Rimini esegue diagnosi ed effettua trattamenti specifici, lo aspettavano. Ieri finalmente il Centro unico per l’autismo e il Centro di riabilitazione integrata età evolutiva (Crieev) – che annualmente di bambini in carico ne ha 125 – hanno inaugurato, alla presenza delle massime cariche della sanità territoriale e regionale, compreso l’assessore Raffaele Donini, gli spazi della propria nuova casa.

Una sede nuova di zecca, realizzata su una superficie di 930 metri quadrati distribuiti su due piani completamente riqualificati all’interno del Colosseo di via Coriano, grazie allo stanziamento di 400mila euro. Un progetto atteso, "tardivo" hanno ammesso i dirigenti dell’Ausl, ma fondamentale per consegnare una "adeguata collocazione alle attività di diagnosi e cura dell’autismo e dei disturbi del neurosviluppo, migliorando così l’accesso al servizio da parte dei piccoli pazienti e delle loro famiglie, consentendo di unificare parte delle attività di neuropsichiatria infantile già presenti nell’edificio". Questa la mission del centro, ribadita prima del taglio del nastro dai vertici aziendali oltre che dalla rappresentanza istituzionale per il Comune del sindaco Sadegholvaad e l’assessore Gianfreda.

Il Centro infatti nasce a sostituzione della struttura I Tigli, nome ereditato anche per la nuova sede, che nel tempo aveva evidenziato "criticità tali da richiedere un ripensamento del servizio", ha assicurato il direttore di distretto Mirco Tamagnini. Ora invece, grazie alla nuova sede con spazi riqualificati e resi idonei a tutto lo spettro di attività da porre in essere, il Centro unico per l’autismo consentirà una presa in carico "immediata del bambino subito dopo la diagnosi del disturbo, oltre a un percorso terapeutico ’dalla culla all’età adulta’, senza interruzione di continuità", specifica l’Ausl aggiungendo che: "Questa è e sarà ora la nuova casa delle famiglie e degli oltre 700 bambini che il Centro di Rimini assiste anno dopo anno".

f.z.