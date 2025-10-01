Il Centro per l’impiego verrà realizzato nell’ex scuola elementare delle Fontanelle

Costruita negli anni Trenta, l’ex scuola elementare di Riccione Fontanelle si appresta a diventare Centro per l’impiego dell’intero distretto sud di Rimini. Un’operazione dalla duplice valenza, da un lato con il flusso di pubblico, che ora converge nella sede di viale Carpi, rianimerà, e non poco, il quartiere, dall’altra elimina quella che era diventata una cattedrale nel deserto. L’edificio, fino all’inizio degli anni Sessanta funzionante come scuola, fino al 2018 aveva ospitato uno dei tre centri di accoglienza per senegalesi. Dichiarato inagibile, era stato abbandonato. Ora, con l’accordo stipulato con l’Agenzia regionale per il lavoro, e un investimento di 2,3 milioni di euro, dei quali 1,4 a carico della Regione Emilia-Romagna e 900mila del Comune, il recupero.

Non senza difficoltà, l’intervento ha richiesto numerosi incontri con la Soprintendenza di Ravenna, che ha imposto una serie di accorgimenti, come il mantenimento della scritta "scuola elementare" sulla facciata principale e il rifacimento della vecchia scala. Oltre alla ristrutturazione dell’edificio, come mostrato ieri dalla sindaca Daniela Angelini e dagli assessori Simone Imola e Christian Andruccioli nell’ambito del tour "Riccione cambia: viaggio nei cantieri per scoprire la città del futuro" sono previste due nuove ali che porteranno a 590 metri quadri la superficie necessaria al centro, che conta una ventina di impiegati. I lavori saranno conclusi entro la primavera 2026.