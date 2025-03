Il centro si svuota. Tra affitti brevi e salari bloccati. I residenti scappano

Casa dolce casa, ma non in centro storico. Anche il cuore di Rimini si sta spopolando trasformandosi in un "centro commerciale con parchi tematici del cibo e sequele di b&b", come accade in tanti centri storici delle città d’Italia, avverte l’assessore Valentina Ridolfi. Un fenomeno provocato da alcuni fattori tra cui, analizza l’assessora, “il calo del potere di acquisto delle famiglie, la stagnazione dei salari che ci rende poco competitivi come famiglie nell’accedere alla casa, e l’effetto distorsivo di alcune dinamiche turistiche come le piattaforme degli affitti brevi". Quanto basta a trasformare il cuore della città. A Rimini questo fenomeno è in parte arginato dalla quantità di ricettività alberghiera presente nella zona mare, ma il processo è in atto.

La casa non è solo il focolare domestico. "Per chi può permetterselo - aggiunge l’assessore Kristian Gianfreda -, la casa è diventata un investimento, non solo un bene rifugio o un sostegno per il futuro dei figli. Oggi è un’attività economica capace di generare reddito attraverso il fenomeno crescente degli affitti brevi". E le giovani coppie? Via dalla città verso centri più alla portata di quei salari sempre meno competitivi. Il dibattito in consiglio comunale ha messo in luce le criticità di una realtà con cui è sempre più difficile fare i conti. Un percorso che appare inarrestabile anche perché, sottolineano gli assessori, "viviamo l’assenza storica di una politica nazionale che ne affronti la complessità". Manca un piano casa nazionale, l’ultimo è datato 1963. A dare la mazzata a un sistema che faticava a reggersi in piedi ci hanno pensato gli affitti brevi turistici.

Un problema anche per la scuola e la sanità visto che insegnanti, forze dell’ordine e medici, spiega Ganfreda, ci pensano due volte a trasferirsi a Rimini viste le cifre che circolano, preferendo altre zone. Se la casa si è trasformata, per chi può, in una attività economica, gli affitti a lungo termine non sono affatto redditizi, ed anzi diventano molto rischiosi perché la morosità è in media al 24%, il che significa mancati incassi ed anche spese vive a cui nel peggiore dei casi si sommano i danni dell’inquilino. Il Comune ha strumenti limitati, ma qualcosa è stato fatto. L’aliquota Imu si dimezza (0,57%) per chi affitta a canone concordato, mentre arriva a 1,06% per chi chi affitta a turisti. C’è poi il Patto per la casa, una serie di azioni assieme ad Acer per agevolare gli affitti a lungo termine. Tra queste c’è una copertura fino a 5mila euro per dolo, morosità e spese legali a cui può attingere il proprietario. Altre azioni, chiude Ridolfi, potranno arrivare dal piano urbanistico generale.

Andrea Oliva