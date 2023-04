Il centro si tinge di verde

Parte oggi, alle 10, la 51esima edizione di ‘Cattolica in fiore’, l’evento floreale che segna la definitiva apertura della stagione estiva cattolichina, alla presenza del prefetto di Rimini, Rosa Maria Padovano, del vice questore di Rimini, Fiorenza Grazia Maffei, di numerose autorità e del Presidente di RivieraBanca, Fausto Caldari. Quattromila metri quadrati di esposizione con più di 90 vivaisti, provenienti da tutta Italia, coloreranno con i loro fiori il centro città sino a lunedì 1° maggio. I florovivaisti si snoderanno tra Piazzale Roosevelt, via Carlo Marx, Piazza Mercato, le vie Mancini e Bovio sino a Piazza Primo Maggio e via Curiel. Con la nuova edizione dell’evento, viene confermato anche il concorso che premia i migliori ed i più originali allestimenti degli standisti che si aggiudicano i riconoscimenti messi a disposizione da RivieraBanca. In via Matteotti tornano gli ‘Artigiani al Centro’, con oltre 20 postazioni; la via Risorgimento ospiterà le ‘Arti fiorite’ dei pittori, e non solo; al Palazzo del Turismo si potrà visitare l’esposizione delle fotografie ‘still life’ di Arturo Marchini; nel foyer di Palazzo Mancini è allestita la mostra ‘8 città invisibili’ a cura di Marco Caroli nel centenario dalla nascita di Italo Calvino e tanto altro ancora.