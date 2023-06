Il centrodestra alla finestra: slitta il vertice

Niente incontro a tre tra i partiti del centrodestra. L’ipotesi di un faccia a faccia tra Fratelli d’Italia, Lega e Forza Italia per il momento sfuma. A cercare in questa fase di recitare un ruolo da regista è FdI, forte anche del consenso elettorale e della leadership nel governo. L’incontro sarebbe stato anche un messaggio chiaro sugli equilibri nel centrodestra da inviare alla ex sindaca Renata Tosi, che guida le civiche, e negli otto anni al governo ha calamitato anche il consenso del centrodestra, mantenendo un ruolo da regista. Per capire se gli equilibri sono realmente cambiati bisognerà attendere il pronunciamento del Consiglio di Stato, lascia intendere il coordinatore di Forza Italia, Antonio Barboni.

"Incontrarsi oggi sarebbe prematuro perché al momento non è possibile costruire alcun percorso prima che si pronunci il Consiglio di Stato. Ad oggi non sappiamo se si andrà a nuove elezioni, né se i giudici decideranno di far rivotare solo nelle sezioni definite dal Tar irregolari, cosa che non cambierebbe candidati e liste in campo rispetto alle comunali del giugno 2022. Dunque attendiamo". Non dovrà tuttavia essere una lunga attesa. La maggioranza ha tempo fino agli inizi di luglio per presentare ricorso, poi il consiglio dovrà esprimersi e potrebbe impiegare meno di un mese. Tra la fine di luglio e l’inizio di agosto si potrebbe avere il responso. Poi nel centrodestra potrebbero iniziare le prove di forza. "L’auspicio - riprende Barboni - è sempre quello di trovare la soluzione a livello locale prima che sia il tavolo nazionale a decidere per tutti, come abbiamo già visto in passato in elezioni in questa provincia". Nel frattempo i telefoni restano accesi e roventi. La coalizione che sostiene Daniela Angelini è già partita con la campagna elettorale in città, cominciando dai social. Nel centrodestra sono i civici a contrattaccare, mentre i partiti sono per ora defilati.

Andrea Oliva