Il centrodestra: "Basta bugie sull’ospedale"

Scontro sull’ospedale. L’ennesimo. C’era da aspettarselo, che il ’Franchini’ sarebbe stato tra i temi caldi della campagna elettorale. Così è stato. Ieri il consigliere di maggioranza di Più Santarcangelo (ed ex primario) Giorgio Ioli aveva preso le difese del nuovo Cau, il centro di assistenza e urgenza che ha presto il posto del Pronto intervento, e sottolineato come l’Ausl abbia investito tanto sull’ospedale in questi anni. Per Luigi Berlati, il candidato sindaco di Fratelli d’Italia, Lega e Forza Italia, la situazione è ben diverso e Ioli e il Pd "potrebbero evitare imbarazzanti dichiarazioni che negano l’evidenza". L’ospedale "ha subito innegabili depotenziamenti". "È evidente a tutti la differenza tra il Cau, una struttura ad accesso diretto per l’assistenza di pazienti con patologie a bassa complessità, e il Pronto intervento. Va reso pubblico arretramento di servizi sanitari che abbiamo subito a Santarcangelo grazie alla sudditanza della sinistra a Rimini e ai diktat della Regione. Invitiamo i santarcangiolesi a riflettere sui maldestri tentativi di nascondere il depotenziamento".

L’ospedale è uno dei temi centrali anche per Barnaba Borghini, che intanto annuncia: "La nostra lista si chiamerà Alleanza civica - Borghini Sindaco". Una lista che "è l’evoluzione della civica di Bene in comune, che oggi conta a Santarcangelo 4 consiglieri comunali di opposizione".

Borghini assicura che, da quando è sceso in campo, "abbiamo constatato l’adesione al progetto di nuove energie positive e di esponenti già impegnati in politica nell’area alternativa al Pd". Da qui "la necessità di far nascere una nuova aggregazione elettorale, composta solo da appassionati santarcangiolesi che come me amano il nostro paese". La sua è una lista civica, ma "tanti esponenti storici di centrodestra di Santarcangelo ci stanno sostenendo. Li ringrazio, il loro contributo è fondamentale per continuare a radicarci sul territorio. L’obiettivo è recuperare la fiducia e il voto di tutti i delusi di 10 anni dell’amministrazione di Alice Parma: Filippo Sacchetti non è la novità, ma la continuità". Berlati tende la mano a Daniele Apolloni, ex consigliere di Fd’I, che lavora una lista civica: "Vorrei invitare lui e il suo gruppo ’Gente nostra’ ad aderire al nostro progetto".