Il centrodestra: "Berlati sarà il nostro candidato"

Luigi Berlati è il candidato sindaco dei partiti del centodestra a Santarcangelo. La notizia era nell’aria, da ieri è ufficiale. Così hanno deciso Fratelli d’Italia, Lega e Forza Italia dopo lo strappo con la lista civica Bene in comune, che ha deciso di candidare Barnaba Borghini. Ex consigliere, Berlati era già stato candidato sindaco nel 2014 di una lista civica appoggiata da alcuni partiti del centrodestra. "Crediamo fermamente – dicono i segretari provinciali Nicola Marcello (Fratelli d’Italia), Elena Raffaelli (Lega) e Antonio Barboni (Forza Italia) – che Berlati sia l’uomo giusto al posto giusto e nel momento giusto. La scelta è frutto di un approfondito confronto con lui, esperto amministratore avendo ricoperto a lungo il ruolo di consigliere comunale. Grande conoscitore del territorio e della comunità santarcangiolese, Berlati dà la garanzia di avviare finalmente quell’indispensabile processo di rinnovamento di cui ha bisogno Santarcangelo, che ha enormi potenzialità, ma è rimasta bloccata troppo a lungo da logiche di potere e amministrazioni autoreferenziali e non adeguate da ogni punto di vista". A Santarcangelo la sinistra governa da sempre "tra chiusure ideologiche e pregiudizi che hanno impedito fin qui lo sviluppo della città". La scelta di Berlati "ci dà ottime garanzie di saper guidare alla vittoria una squadra di candidati appassionati, pronti a mettersi a disposizione di Santarcangelo, della sua comunità, del territorio", concludono i tre segretari di Fd’I, Lega, Forza Italia. La candidatura di Berlati sancisce così il divorzio tra i partiti del centrodestra e la lista Bene in comune, colpevole – a loro dire – di aver forzato la mano e rotto l’alleanza. Marco Fiori, segretario e capogruppo della Lega a Santarcangelo, che aveva invece dato la ’benedizione’ alla candidatura di Borghini, non ci sta: "Apprendo a cose già fatte della candidatura di Berlati, tabilita in ritardo a tavolino dai segretari provinciali dei partiti. Non tollero questo comportamento. Rimini non metterà i piedi in testa a Santarcangelo". "Io – prosegue – avevo suggerito Borghini, tuttora in corsa come candidato civico, ma non c’è stato alcun ascolto del territorio. Siamo stati ignorati. Non mi aspettavo un simile trattamento dalla Lega, e ora farò le mie opportune valutazioni per il bene della città".