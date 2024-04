Il centrodestra fa tappa a Igea

Proseguono gli incontri pubblici del centrodestra di Bellaria Igea Marina (Forza Italia, Fratelli d’Italia, Lega Salvini premier, Lista Civica del sindaco Giorgetti e la lista civica Noi con Filippo Giorgetti) in vista delle elezioni. Il prossimo è in programma stasera alle 20.30 al bar Belverde in piazza Falcone e Borsellino a Igea Marina. L’incontro riguarderà principalmente la zona di Igea Marina a monte, la zona di Bordonchio "e quindi – l’istantanea delle forze di centrodestra – un’area importante del territorio cittadino sia dal punto di vista commerciale che residenziale oltre che produttivo. Un tratto di territorio che è interessato da importanti rinnovamenti dal punto di vista della rigenerazione dei luoghi, della qualificazione degli spazi e dalla volontà di creare sempre maggiore integrazione tra le varie zone del tessuto cittadino. E lo sarà anche in futuro". Proprio di futuro si parlerà anche alla presenza del sindaco Filippo Giorgetti.