Il centrodestra gioca d’anticipo. Primi incontri sul candidato sindaco. Anche Barboni tra i nomi in campo

C’è tempo, ma non troppo. Al ritorno alle urne manca più di un anno e mezzo: a Rimini si tornerà a votare per le comunali nella primavera 2027. Ma questa volta il centrodestra vuole provare a giocare d’anticipo, per evitare gli errori del passato e scegliere prima possibile il candidato sindaco. Cosa accadde nel 2021 ce lo ricordiamo tutti: la candidatura di Enzo Ceccarelli venne ufficializzata a meno di tre mesi dal voto, dopo un lungo tira e molla nel centrodestra e dopo diversi candidati ’bruciati’ dalle lotte interne. Ma Ceccarelli (voluto fortemente dalla Lega) non andò oltre il 33%. Nel 2016 finì peggio: Marzio Pecci, candidato del centrodestra, si fermò al 25%. L’ultimo candidato sindaco di centrodestra ad andare al ballottaggio è stato Gioenzo Renzi, nel 2011, contro Andrea Gnassi.

Ecco perché Fratelli d’Italia, Lega e Forza Italia stavolta vogliono giocare d’anticipo. Un primo incontro si terrà in questi giorni. Saranno presenti le delegazioni dei tre partiti, guidate dai segretari provinciali: Nicola Marcello (FdI), Elena Raffaelli (Lega), Antonio Barboni (Forza Italia). Sarà un primo faccia a faccia per iniziare a lavorare sul programma e ragionare sul candidato sindaco. Ma i tre partiti del centrodestra sono già abbastanza convinti sul profilo da cercare. Stavolta si punterà un candidato politico e soprattutto riminese, che conosca molto bene i problemi della città. Anche perché, se il governo di Giorgia Meloni arriverà fino alla fine del mandato, nel 2027 il voto delle elezioni comunali coinciderà col ritorno alle urne per quelle politiche.

Nella scelta del candidato sindaco riminese, ci sarà da fare i conti anche con quello che succede negli altri comuni al voto. Fratelli d’Italia vuole il candidato sindaco a Riccione, una piazza che il centrostra ritiente fortemetne contendibile. A quel punto a Rimini il candidato dovrebbe essere di Forza Italia o della Lega. Ma la Lega ha già scelto il candidato nel 2016 (Pecci) e nel 2021 (Ceccarelli). Se alla fine dovesse spuntarla Forza Italia nella scelta del candidato, tutti gli indizi porterebbero a Barboni. Il suo nome per la corsa a Palazzo Garampi circola già da un anno. Quella dell’ex senatore per ora è solo un’ipotesi e non è l’unica. Al di là dei nomi, la volontà del centrodestra è di scegliere presto e bene, visto che la sfida sarà quasi sicuramente contro Jamil Sadegholvaad.