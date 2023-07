Il centrodestra guarda al 2024 "Correremo uniti in tutti i Comuni I candidati? Li sceglieranno i partiti"

di Giuseppe Catapano

Le certezze sono due. La prima: i partiti di centrodestra si presenteranno uniti in tutti i comuni che andranno al voto nel giugno 2024. La seconda è messa nero su bianco dai referenti provinciali Filippo Zilli (Fratelli d’Italia), Elena Raffaelli (Lega), Antonio Barboni e Roberto Maggioli (Forza Italia) dopo una "prima ricognizione" in vista delle prossime elezioni amministrative: "Siamo pronti a candidare donne e uomini di partito. Amministratori capaci e preparati con una chiara idea e visione da proporre ai cittadini". È quella che Zilli, Raffaelli, Barboni e Maggioli definiscono "volontà di tornare protagonisti e in prima linea". In soldoni: ai partiti spetta l’onere e l’onore delle scelte, a partire da quella dei candidati. Il tempo in cui la politica compie un passo indietro per fare spazio al mondo civico è finito, per il centrodestra riminese. "Vogliamo ribaltare nuovamente lo scenario – dice Zilli – perché è giusto che i partiti si prendano certe responsabilità e si intestino certe battaglie. È quello che la politica deve fare". Con le "tante" realtà civiche del territorio si apriranno "tavoli di confronto". "Con loro – spiegano i quattro referenti provinciali – ragioneremo sulla base delle specificità dei singoli comuni, rinnoveremo alleanze già consolidate negli anni e insieme libereremo questa provincia dal giogo delle sinistre".

Il pensiero cade inevitabilmente su Riccione, che potrebbe tornare alle urne tra un anno dopo la sentenza del Tar che ha annullato le elezioni del 2022 (vinte dal centrosinistra). Se il presupposto è che il candidato sindaco sia ‘di partito’, vuol dire che non ci sarebbe spazio per un Tosi-ter. Sempre che si torni a votare: la sentenza del Consiglio di Stato sul ricorso della coalizione che sostiene Daniela Angelini è attesa in autunno.

In prospettiva, Fratelli d’Italia, Lega e Forza Italia si dicono "pronti a ricandidare i sindaci uscenti dove già è presente il buon governo di centrodestra". Il riferimento è soprattutto a Bellaria, dove Filippo Giorgetti (Forza Italia) può correre per il bis, ma anche a comuni come San Leo (sindaco Bindi) e Casteldelci (Tonielli). Anche perché il centrodestra, dopo il "grande successo" alle ultime elezioni politiche, punta addirittura all’en plein: "Nella nostra provincia andranno al voto 16 comuni su 27, forse 17 con l’aggiunta molto probabile di Riccione. Il nostro obiettivo è vincere in tutti i 17 comuni. Quando il centrodestra corre compatto vince". Ma sarà Fratelli d’Italia la guida della coalizione? "Da parte nostra – chiarisce Zilli – non c’è alcuna volontà di imporre candidati solo in quanto nostri esponenti. L’approccio sarà diverso: insieme alle altre forze politiche di centrodestra sceglieremo le persone migliori per ogni singolo comune. A noi interessa vincere e governare".