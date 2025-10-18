Il centrodestra guarda alle elezioni: "Un candidato civico per vincere"

Due anni per le elezioni comunali. Ma nel centrodestra le civiche giocano d’anticipo. In palio c’è tanto, a partire dal candidato sindaco. E perciò a metà novembre le tre liste civiche di opposizione andranno a congresso. "Sarà un congresso rifondativo – premette l’attuale segretario Fabrizio Pullè –. Di fatto andremo a formalizzare la nascita di un unico soggetto, un’unica civica. E sarà un momento per rilanciare l’attività politica e il confronto con gli alleati del centrodestra, verificando le condizioni per proseguire assieme il cammino. I rapporti sono buoni, ora andremo a cercare unità di intenti sui temi e sulla visione della città, elementi su cui c’è sintonia. E si comincerà ad affrontare l’argomento: candidato sindaco".

L’unione delle tre civiche dovrà consolidare il peso elettorale del movimento politico, che può contare anche su una liaison importante con Forza Italia, fin da quando Renata Tosi è diventata candidata per Forza Italia alle regionali. Un blocco civico-partitico che potrebbe avere i numeri, almeno sulla carta, per confrontarsi con Fratelli d’Italia. Le comunali molto probabilmente coincideranno con le elezioni politiche. Dunque è logico attendersi un effetto traino per i partiti, inclusa FdI, che punta ad aumentare in città i proprio consensi anche alle comunali. Paolini, coordinatore di FdI, ha sempre ribadito che il candidato sarà espressione dei Fratelli, che sia un nome politico o civico. Se fosse un candidato interno al partito riemergerebbe il nome di Giulio Mignani, e non è la prima volta che accade. Ma in FdI c’è chi sta cercando un’alternativa esterna e civica.

Nel partito il clima interno continua a essere teso, e le civiche non vogliono perdere tempo. Più defilata la Lega, chiamata a rilanciare la propria azione politica. "Sul candidato – ribatte Pullè – penso si debba guardare come ha risposto la città nelle ultime tre tornate. I riccionesi hanno sempre scelto, con noi prima e con il centrosinistra poi, un civico con i partiti a sostenerlo. Il modello si è rivelato vincente perché ha consentito a un elettorato fluido e moderato di scegliere un profilo fuori dalla polarizzazione politica. Chiaramente siamo aperti al confronto sulle figure che ci verranno poste". Nelle civiche i profili non mancano. Impossibile non citare Renata Tosi, ex sindaca, ma anche Laura Galli potrebbe essere della partita. Ma vanno considerati gli equilibri tra i partiti del centrodestra. In passato spesso si è visto un intervento degli organismi regionali o nazionali sui nomi dei candidati. Andando al voto per le comunali Rimini, Riccione, Cattolica e Coriano, ci potrebbe essere una divisione tra i partiti nell’indicazione dei candidati sindaco.

Andrea Oliva