Il centrodestra:: "La nostra città è in crescita"

"La nostra economia turistica è sana e abbiamo registrato le migliori presenze su tutta la provincia. Il nostro è un trend positivo e in crescita, è sotto gli occhi di tutti e i dati raccolti sono nazionali. Abbiamo toccato con mano la bontà delle scelte fatte, in primis sul fronte della promozione italiana e estera. E siamo una delle città che ha recuperato più fondi da bandi sovracomunali, da PNRR e finanziamenti europei. Parliamo di circa 25 milioni di euro in 5 anni, fondamentali per la realizzazione di grandi opere a costo zero". A parlare sono le liste di centrodestra che sostengono Filippo Giorgetti: "Chiediamo ai cittadini di consentirci di proseguire l’opera di rigenerzione avviata per la nostra bella città. Abbiamo registrato numeri confortanti anche fuori dalla stagione estiva. In particolare a marzo e aprile, ma anche a fine anno. Bellaria Igea Marina non è ferma al palo, come dicono invece alcuni esponenti politici e i loro sostenitori, che continuano a denigrare il lavoro delle attività economiche e delle famiglie legate al turismo, come arma non convenzionale di campagna elettorale".