"Il centrodestra non ne esce indebolito, pronti a fare opposizione"

Delusi e pronti a dare battaglia. La civica nel centrodestra incassa l’esito della sentenza ed è determinata a fare opposizione.

Fabrizio Pullè, siete delusi?

"Eravamo tranquilli e sereni prima della sentenza, e lo rimaniamo oggi, anche se, ovviamente, siamo delusi. Le sentenze dei Tribunali si rispettano e si accettano. Ma questo non significa che la stessa non possa essere oggetto di critiche".

Cosa non la convince?

"Prendiamo atto che per il Consiglio di Stato, che aveva confermato come alcune tipologie di irregolarità portassero all’annullamento delle elezioni nei casi di Lamezia Terme e di Latina, in caso di identiche irregolarità sulle elezioni del Comune di Riccione, le ha ritenute ‘solo formali’"

E’ stato un boomerang fare ricorso al Tar?

"Riteniamo che le scelte politiche debbano essere fatte anche in ragione di alcuni principi cardine che non possono essere ignorati. Ed il primo è il rispetto della volontà di ogni singolo voto. Per questo abbiamo promosso il ricorso. Rilevo che entrambe le sentenze hanno sancito che ci sono state palesi ed evidenti irregolarità".

Ora vi aspettano anni di opposizione.

"La nostra opposizione non sarà mai preconcetta e sarà sempre propositiva. Ciò non significa che, laddove la maggioranza farà scelte che riterremo sbagliate per gli interessi dei riccionesi, non interverremo con la massima fermezza".

Intanto il timone torna in mano a Daniela Angelini.

"Governare una città non significa ‘comandare’ una città. Il primo anno di governo Angelini è stato, per Riccione, più che complicato. Oggi, la città che Daniela Angelini si ritrova è molto diversa da quella che trovò a giugno 2022. All’epoca rappresentava la freschezza, la novità. Oggi si ritroverà a governare una città disillusa, e molto più diffidente nei suoi confronti alla luce del primo, deficitario anno di governo, e subito pronta a puntarle il dito ad ogni errore".

La civica come esce da questa sentenza?

"Noi torneremo in città ancora più vivi e più forti di prima, pronti a raccogliere le istanze dei cittadini, a segnalare gli errori che eventualmente verranno fatti e a proporre soluzioni e vie diverse nell’ottica dell’esclusivo interesse della città".

Il centrodestra è oggi più debole?

"Il centrodestra non ne esce affatto indebolito. Le possibili imminenti elezioni, secondo sentenza del Tar, ci hanno portato a dialogare, verificando una unità di intenti che sarà ottima base per l’opposizione al governo Angelini".

a.ol.