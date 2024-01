Il centrosinistra. Finirà con una sfida tra le signore del Pd

La prova del due, come due sono i consiglieri uscenti del Partito democratico riminese, Emma Petitti e Nadia Rossi. Sul nome di Emma Petitti quale futura candidata all’Assemblea regionale non ci sono dubbi. Il suo curriculum vanta importanti sostenitori a livello nazionale. Il suo è un punto fermo. Va anche detto che nel Pd regionale oggi l’attenzione è su Stefano Bonaccini. Potrà candidarsi per un terzo mandato o concorrerà alle europee? A caduta gli equilibri nel partito potrebbero cambiare. Nell’attesa a Rimini partono dalla certezza Petitti e da una candidatura che appare nelle cose: quella di Alice Parma. Dopo due mandati da sindaca a Santarcangelo, la Parma potrebbe tentare la corsa in Regione. Che le due non siano sulla stessa sponda del fiume all’interno del partito è risaputo. Starà alla segreteria provinciale gestire le candidature cercando di non farsi del male, intercettando quante più preferenze per non fare un passo indietro rispetto a 5 anni fa quando vennero elette la Petitti e Nadia Rossi.

Gli altri due nomi nella lista del Pd saranno maschili. Anche se le possibilità di essere eletti non abbondano, sembra di trovarsi davanti a una graduatoria per le case popolari. Sono davvero in tanti i possibili pretendenti ai due posti disponibili. Se venisse scelto un profilo giovane potrebbe sperare Edoardo Carminucci, l’enfant prodige diventato consigliere comunale a Rimini. Se invece si volesse guardare a sud per dare un segnale alla Valconca, potrebbe provarci il vice sindaco di Cattolica, Alessandro Bellucci, con una lunga militanza nel partito. C’è poi l’attuale assessore ai Lavori pubblici di Rimini, Mattia Morolli che partendo dalla sua Viserba potrebbe portare preferenze e ampliare il suo curriculum. In casa Cinquestelle non è semplice trovare profili noti, tanto che ventila il nome di Gloria Lisi come papabile candidata.

a.ol.