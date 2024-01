Il centrosinistra rompe gli indugi: "Sacchetti è il nostro candidato"

L’erede di Alice Parma è Filippo Sacchetti. Il suo nome circolava da mesi, ma da mercoledì sera è ufficiale. Il centrosinistra di Santarcangelo ha deciso di candidare a sindaco l’attuale assessore all’urbanistica, nonché segretario provinciale del Pd (ruolo da cui ora si dimetterà). Una scelta "maturata all’unanimità – sottolinea la segretaria dei dem di Santarcangelo Paola Donini – all’interno del partito e con i nostri alleati delle liste civiche Pensa - Una mano per Santarcangelo e Più Santarcangelo". La candidatura di Sacchetti era nell’aria da tempo, ma qualche mese fa nel Pd si era sfiorata la spaccatura tra chi aveva sostenuto – alle primarie nazionali dei dem – Stefano Bonaccini e chi, invece, aveva appoggiato Elly Schlein. Tanto che si era paventata l’ipotesi delle primarie. Insomma: pareva il copione del 2014, quando Sacchetti sembrava il favorito alla candidatura a sindaco e poi invece, per i dissidi interni, il partito decise di candidare Alice Parma. Invece alla fine i ’compagni’ hanno raggiunto un accordo su Sacchetti, la cui candidatura "è il frutto di un percorso condiviso" e del programma "con cui vogliamo affrontare le sfide dei prossimi 5 anni".

Sacchetti, 35 anni, è in politica dal 2009. Durante il mandato di Mauro Morri era stato presidente del consiglio comunale, capogruppo e segretario comunale Pd e anche assessore. Dal 2014 è in giunta con la Parma e conosce la macchina comunale come pochi. È lui la persona giusta, anche per gli alleati. "Gli ultimi 5 anni – dice la vicesindaca Pamela Fussi per Più Santarcangelo – sono stati un importante banco di prova di questa maggioranza, che ha saputo lavorare in maniera coesa e fare sintesi delle varie sensibilità". E allora "pieno appoggio del percorso e del candidato – aggiunge Paolo Novelli di Pensa – Una mano per Santarcangelo – per proseguire il lavoro avviato con ancora maggior condivisione". Un lavoro, quello condotto da Alice Parma e dalla sua giunta, "che – dicono Donini, Fussi e Novelli – ci consegna una città più verde, con più ciclabili, scuole più sicure e rinnovate, frazioni più vive, tanti progetti in corso, un nuovo futuro per l’ex Buzzi Unicem e l’obiettivo di portare il Metromare fino a Santarcangelo. E Filippo, per competenze e conoscenza del territorio, è l’interprete migliore per portarlo avanti il lavoro cominciato e affrontare le nuove sfide".

"Sono onorato e felice della candidatura a sindaco – dice Sacchetti – soprattutto perché è arrivata in maniera condivisa dopo il lungo percorso di confronto. È una grande responsabilità, ma sono pronto. La sfida per noi inizia ora: vogliamo presentarci ai santarcangiolesi con un programma ambizioso e credibile e con una squadra che rappresenti tutte le anime della città".