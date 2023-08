Il centrosinistra torna in piazza

Tutta la Verità e trasparenza sul commissariamento del Comune di Riccione. È il titolo della serata con cui la coalizione di centrosinista che ha governato Riccione fino al 14 giugno, prima della sentenza del Tar, si presenta in una assemblea pubblica questa sera alle 20,45 al parco di via Ortona. "Ci incontriamo per fare chiarezza – anticipa l’ex sindaca Daniela Angelini – e rispondere alle domande, e anche per far sapere che noi ci siamo e continuiamo a lavorare con tutti. Perché Riccione è più forte di tutto".