Il Challenge prende la strada di Cesenatico

"Il grande triathlon torna sulla Riviera romagnola", ma non a Riccione. Ieri è comparso l’annuncio sulla pagina Facebook di quello che un tempo era il Challenge Riccione. Ora si chiama Challenge Cesenatico. E’ qui che il prossimo mese di maggio si svolgerà la competizione per triatleti. Per diversi anni la manifestazione ha portato presenze ad inizio stagione nella Perla verde. Triatleti a sfidarsi tra il mare, sulle biciclette per affrontare i percorsi nell’entroterra e chiudere con la parte di corsa sul lungomare della città. Non è stato sempre un percorso trionfale, sentendo gli umori in città. Da una parte il comparto alberghiero coinvolto, dall’altra i commercianti e risstoratori infuriati perché le limitazioni al traffico isolavano gli assi commerciali, mandando in fumo un ottimo fine settimana primaverile. Poi ci si erano messi di mezzo anche i Comuni con Coriano che aveva dato dato l’alt ai triatleti in bicicletta, motivando la decisione con i disagi che provocavano le strade chiuse per larga parte della giornata a fronte di una ricaduta economica evanescente sul territorio. Nell’ultima edizione disputata, il salvagente lo aveva lanciato Misano offrendo il proprio territorio per far transitare le gara di bici verso la Valconca. Ma la scorsa primavera erano in corso i lavori del lungomare a Misano, ed infine gli organizzatori si dovettero arrendere ai tanti ostacoli, annullando l’edizione 2023. Era solo un arrivederci.

Infatti il Challenge torna, ma a Cesenatico. "Il triathlon di media distanza della Challenge Family ha una nuova location – annunciano gli organizzatori -, ma la stessa organizzazione di successo di Challenge Riccione e Challenge Rimini. Vieni a Cesenatico e nuota nelle calme acque dell’Adriatico, pedala tra la pianura e l’incantevole paesaggio delle colline romagnole e infine corri sul lungomare fino a tagliare il traguardo. L’appuntamento è per il 12 maggio: Challenge Cesenatico ti aspetta".

a.ol.