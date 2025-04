"Il chiringuito ci porta via i clienti": il Tar boccia il ricorso

Chiedevano i danni. Ai gestori dei bagni vicini, che con il loro chiringuito avrebbero danneggiato la loro attività "sviando i clienti". E al Comune, colpevole di aver concesso l’autorizzazione alla struttura. È la guerra tra chiringuito che va avanti da anni a Rivabella. Ma il Tar ha respinto il ricorso e condannato la società Slide, che gestisce i ristoranti sulla spiaggia di Rivabella nella zona degli acquascivoli, a risarcire le spese legali: 2mila euro al Comune di Rimini e altrettanti ai titolari dei bagni 9 e 10.

La vicenda va avanti dal 2023. Da quando i gestori degli stabilimenti 9 e 10 hanno chiesto e ottenuto dal Comune l’autorizzazione per aprire un chiringuito. Ma quel chiosco, secondo i titolari dei ristoranti confinanti, per la posizione in cui si trova danneggia le loro attività e il loro stesso chiringuito "sviando i clienti". Da qui la battaglia legale. Il primo ricorso era stato dichiarato dal Tar "improcedibile". Quando hanno saputo che i bagni 9 e 10 avrebbero riproposto anche nel 2024 il chiringuito, hanno avanzato – tramite gli avvocati Gianni e Giancarlo Migani – un nuovo ricorso, tirando in ballo anche il Comune e chiedendo un risarcimento per il danno economico causato dalla situazione. Tra le accuse, il fatto che i bagni 9 e 10 non avrebbero i titoli per allestire un chiringuito e il danno subito dalla vicinanza del chiosco. E stavolta i giudici del Tar sono entrati nel merito, respingendo tutte le contestazioni al mittente. Per il tribunale amministrativo regionale, tra l’altro, "manca la prova dei danni subiti" nel 2024. La società Slide è stata condannata dal Tar a pagare spese legali al Comune e ai titolari dei bagni 9 e 10. Che, dopo la sentenza, dicono: "Faremo il chiringuito anche quest’anno". Chiringuito che, si è difeso il Comune, viste le modeste dimensioni non danneggerebbe le attività vicine.