Il chirurgo dei mille trapianti "Ma contano solo le vite salvate"

L’idea di contarli, giura, "è venuta casualmente. Il mese scorso, scartabellado tra i miei documenti, mi sono reso conto che mancavano pochi interventi per arrivare a mille trapianti...". Traguardo che Matteo Ravaioli, 48 anni, figlio dell’ex sindaco e primario di oncologia di Rimini Alberto, ha raggiunto nella giornata di mercoledì. Nato a Forlì, cresciuto a Rimini, Ravaioli junior lavora al policlinico Sant’Orsola a Bologna: è responsabile del programma di chirurgia addominale dei pazienti con insufficienza d’organo e trapiantati e professore universitario.

Mille trapianti in quanti anni?

"Il primo nel 2010 – spiega il chirurgo – Specifico: sono mille trapianti che ho fatto come primo operatore dell’equipe: 453 di fegato e 547 di rene. Ma se conto tutti gli interventi a cui ho partecipato credo siamo a quasi 2mila. Ma i numeri alla fine contano poco. Conta più quello che c’è dietro...".

Mille trapianti significa altrettante vite salvate?

"Sì. E la gioia più bella, per me e i miei collaboratori, è incontrare i pazienti dopo l’intervento. Perché glielo leggi negli occhi che ci sono grati, che ci saranno riconoscenti per tutta la vita. Purtroppo poi qualcuno di loro, nonostante il trapianto, non ce l’ha fatta: è morto poco dopo l’intervento. Purtroppo ci sono variabili che non possiamo controllare. E i pazienti che ci lasciano presto dopo l’operazione sono quelli che ricordiamo di più".

Nei giorni scorsi abbiamo raccontato la storia di una donna che ha donato un rete al marito per salvarlo. I trapianti di organi da donatori viventi sono in aumento?

"Assolutamente, per fortuna aggiungo io. È la situazione ideale per il malato, quella che offre le maggiori possibilità di riuscita dell’intervento e la migliore prospettive di vita. Abbiamo avuto anche 80enni che hanno donato il rene ai figli. Con le tecniche che abbiamo a disposizione oggi, per tanti il trapianto rappresenta una grande speranza".

Quanto dura in media un’operazione?

"Per il fegato in media almeno 5 o 6 ore, per il rene 2 o 3. Ma dipende poi molto dai casi e dalle condizioni dei pazienti".

Lei è tra i chirurghi più esperti di trapianti in Italia per i trapianti. Era il suo sogno, fin da quando ha scelto di iscriversi a medicina?

"Era il mio obiettivo, e dopo la laurea a Bologna (nel 1999) ho girato il mondo per specializzarmi: Londra, Francia, Germania, Canada, Corea... Nel 2009 sono tornato a lavorare Rimini. L’avevo fatto per riavvicinarmi a casa, ero assunto, ma poi ho capito che volevo occuparmi solo di trapianti e dal 2010, grazie a un concorso, sono andato a lavorare a Bologna". E, un intervento dopo l’altro, Ravaioli è arrivato a mille trapianti.

Manuel Spadazzi