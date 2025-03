Il ciak di Luca Zingaretti nel ‘regno’ di Fellini

Un cinema Fulgor gremito, entrambe le sale piene con un sold out annunciato da giorni per l’anteprima del nuovo film di Luca Zingaretti La casa degli sguardi, debutto alla regia e lavoro tratto dal libro di Daniele Mencarelli. Presente giovedì sera nel cinema di Federico Fellini, il volto del commissario Montalbano ha incontrato circa 250 riminesi entusiasti e curiosi, per raccontarsi ed esplorare i piccoli lati, anche nascosti, della vita. A dialogare con il regista, a fine proiezione, Sergio Canneto – direttore organizzativo del Bellaria film festival – ed Elena Zanni del cinema Fulgor. La trama del film: Marco (Gianmarco Franchini) è un 23enne aspirante poeta, che però non riesce ad avere successo e si rifugia nell’alcol. Il padre (Luca Zingaretti) non sa più cosa fare, comunicare con il figlio è impossibile. Ogni sera il giovane torna a casa ubriaco. Dopo un incidente, l’unica soluzione per Marco è quella di trovare un lavoro, per evitare che la situazione possa peggiorare. Attraverso alcuni nominativi, il ragazzo finisce all’ospedale Bambin Gesù di Roma, in cui fa da inserviente. Alla fine il giovane aspirante poeta riuscirà a costruirsi una sua famiglia, che non lo giudica. "Io sono sempre stato emozionato dalle storie di rinascita – ha spiegato Zingaretti rispondendo alle numerose domande poste dai presenti –, mi interessa il dolore come elemento catartico".

È un film, questo, che fa trasparire l’essenza di Zingaretti stesso. Un lato più simpatico che, allo stesso tempo, cela una riflessione toccante e profonda. È una pellicola dai tanti temi, che racconta il lavoro, il dolore e l’affetto. Si tratta di un lungometraggio che ha tanti elementi poetici, che è arrivato ai cuori dei presenti e che, come spiega il regista, non ha uno scopo rassicurativo. "L’obiettivo è quello di raccontare emozioni piccole e autentiche. In un panorama in cui tutti urlano è bello potersi fermare ai sussurri, agli sguardi". Luca Zingaretti, in questo modo, arriva ai presenti – che non si sono risparmiati per quanto riguarda elogi e applausi –, trasmettendo tenerezza, intimità condivisa e perseveranza, dimostrando come l’affetto non risieda in un bacio o in un abbraccio, quanto più in una cotoletta fredda "solo da scaldare".

Andriy Sberlati