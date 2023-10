"Il ciclodromo di Sant’Ermete sarà un’eccellenza in Italia"

Sarà un impianto unico, come non ne esistono altri in Italia. Un fiore all’occhiello per lo sport a Santarcangelo, che sarà in grado di ospitare gare di primo piano e permettere a tanti ragazzi di avvicinarsi al ciclismo. Sogna in grande Giuseppe Berardi, l’ex patron di Scrigno (che ha fondato). Con la sua fondazione l’imprenditore realizzerà sulle colline diSant’Ermete un grande ciclodromo e un parco sportivo, con 5 campi da padel, palestra, accademia sportiva, un ristorante e 400 parcheggi. Il maxi progetto è stato illustrato nei dettagli l’altra sera, nell’incontro organizzato dalla giunta con i cittadini di Sant’Ermete. Il ciclodromo (nella foto il rendering) sarà dotato di circuiti di diversa lunghezza per un totale di 2 chilometri, con più livelli di pendenza: permetteranno anche lo svolgimento delle gare a cronometro. Nel parco è prevista anche un’area dedicata alle mountain bike, con circuiti differenti (per una lunghezza totale di un km). L’impianto sarà interamente finanziato da Berardi, i lavori partiranno nel 2024 e dovrebbero durare un paio d’anni. "Sarà un impianto di pregio – assicura Antonio Urso della fondazione Berardi – di portata regionale e nazionale. C’è grande interesse da parte del Coni e anche del Comitato Italiano Paralimpico. Il parco ospiterà poi un’accademia rivolta a chi lavora nel mondo dello sport e per promuovere la cultura sportiva, che ha già destato l’interesse di diverse università per l’organizzazione di master".