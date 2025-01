‘Il cielo degli orsi’ per grandi e piccini

A Cattolica torna Sciroppo di teatro, rassegna di spettacoli per bambini e famiglie, promosso da Ater Fondazione. In scena ‘Il cielo degli orsi’ della compagnia Teatro Gioco Vita. Il sipario si alzerà domani alle 16,30 al Salone Snaporaz. Inizialmente lo spettacolo era in programma al Teatro della Regina, ma è poi stato spostato per motivi tecnici, restano comunque validi i biglietti acquistati. Per informazioni si può contattare la biglietteria (0541966778).

Avvincente la trama de ‘Il cielo degli orsi’, storia delicata e poetica che esplora i temi della nascita e della morte attraverso la prospettiva di due protagonisti. L’infinità del cielo diventa il luogo in cui cercare risposte alle grandi domande della vita, ma alla fine è la terra, vicina e concreta, che rivela la verità. Si tratta di una messa in scena emozionante, adatta ai bambini dai 3 anni in su, che intreccia teatro d’ombre, d’attore e danza.

Due le storie in scena che si susseguono. La prima ruota attorno a un orso che svegliatosi da un lungo letargo si mette a pensare a come sarebbe bello essere padre e a gridare in direzione del bosco: "Qualcuno sa dirmi come si fa ad avere un cucciolo?". La seconda è incentrata su un orsetto triste per la morte del nonno. Quando la mamma gli spiega che il nonno era molto stanco e ora è felice nel cielo degli orsi, dice: "Ci voglio andare anch’io".