Il cimelio del Passatore in mostra al nuovo ristorante ’Il Brigante’

In attesa di aprire i battenti, i titolari del nuovo ristorante Il Brigante di Santarcangelo festeggiano con un dono simbolico e inatteso. Il locale inaugurerà l’11 settembre, e ieri mattina i gestori Nicola Calò ed Enrico Giovannini hanno accolto Gloria Clarice Zammarchi. È la discendente di Francesca Ricci, la donna che viveva nell’edificio dove è stato ricavato il ristorante, che ebbe il coraggio di rifiutare l’aiuto chiesto da Stefano Pelloni, ’il Passatore’.

La storia è nota: quando il brigante le chiese rifugio per sé e per la refurtiva, Francesca rispose di no, scegliendo l’onore alla paura. Nella fuga precipitosa ’il Passatore’ lasciò cadere un paio di orecchini: da uno di essi nacque proprio il famoso anello diventato simbolo di resistenza e memoria. Con la firma, l’anello è stato idealmente consegnato ai nuovi gestori.

"Non vogliamo soltanto aprire una trattoria – dicono i titolari – ma far respirare ai nostri ospiti il fascino di un locale che custodisce due secoli di vicende e leggende". Il locale, come detto, aprirà l’11 settembre. Si presenterà al pubblico con arredi e spazi rinnovati, "ma l’anima del locale – assicurano Calò e Giovannini – resterà quella di sempre: un luogo dove la memoria incontra la convivialità".