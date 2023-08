Il cinema Fulgor è uno spettacolo È tra le sale più belle d’Italia

Il Fulgor è tra i 15 cinema più belli d’Italia. Il sito Velvet cinema ha selezionato i luoghi in cui anche la sala è uno spettacolo: da Palermo con il cinema più piccolo d’Italia con soli 15 posti a Genova con il Sivori, dall’Adriano di Roma all’Odeon di Firenze. Un viaggio dove una delle tappe più importanti e obbligate non poteva non essere al cinema Fulgor di Rimini, luogo d’elezione in particolare per gli appassionati di Federico Fellini. In programma un appuntamento per venerdì, organizzato dalla struttura professionale Discover Rimini: è prevista una visita guidata pomeridiana organizzata nell’ambito delle passeggiate culturali ‘5 passi nell’arte’. Ci si incontrerà in piazza Tre martiri alle 17 e si passerà dal cinema Fulgor, già esistente nel 1914, frequentato fin da bambino da Federico Fellini; in programma una visita alla splendida sala Federico, impreziosita dalla scintillante decorazione ideata dal celebre scenografo Dante Ferretti. Successivamente, si vedranno luoghi iconici legati alla giovinezza del regista, trasfigurati nei suoi film e in particolare in Amarcord, concludendo il percorso nel Borgo San Giuliano e ammirando i murales raffiguranti personaggi felliniani. Per informazioni rivolgersi a [email protected]

Aldo Di Tommaso