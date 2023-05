Il cinema in mare fa il pienone "Per 200 non c’è posto in barca"

Posti in piedi al drive in nautico. Tutto esaurito sulle barche messe a disposizione dalle associazioni diportistiche di Bellaria, nonostante il raddoppio della flotta rispetto all’edizione 2022. "Abbiamo portato da circa un centinaio a oltre 150 il numero di spettatori che assisteranno alla proiezione di sabato dalle imbarcazioni – spiega il presidente di Fondazione Verdeblu, Paolo Borghesi – ma le richieste, sia dal nostro territorio che da altre regioni sono state davvero tante. Ci sono più o meno 200 persone che, per ragioni logistiche, non riusciremo a collocare sulle barche. Ma per poter ugualmente a permettere loro di seguire la proiezione del film Bim, bum, bam abbiamo deciso di collocare il grande schermo che sarà installato sulla motovanave Super Tayfun, in modo da renderlo visibile anche dai moli. Dove realizzeremo una sorta di arena cinematografica per l’occasione".

L’evento coincide con la penultima giornata del Bellaria Film Festival. Sarà riproposto l’inedito esperimento del cinema galleggiante "per rivivere i mitici anni ’80 con Bim, bum, bam, la commedia del 1981 del regista Aurelio Chiesa restaurata dalla Cineteca di Bologna". Un film girato interamente a Bellaria, che narra la storia calcistica di tre ragazzi che coronarono il sogno di giocare in serie A. Il maxi-schermo del drive in nautico in salsa bellariese, aggiunge Borghesi, sarà "più grande di quello usato lo scorso anno, 5 metri per 4". La proiezione è inserita nella rassegna Un mare di cinema. "Sarà offerta ai partecipanti – spiegano gli organizzatori – l’esperienza insolita di vivere il grande schermo in mezzo al mare, comodamente seduti a bordo di una delle barche messe a disposizione da Circolo nautico e Circolo diportisti di Bellaria. L’arena galleggiante dovrà però mollare gli ormeggi in tempo per lo spettacolo, previsto alle 21 di sabato". Gli organizzatori promettono: "Sarà un’esperienza davvero suggestiva".

Mario Gradara