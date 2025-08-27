Il cinema indipendente al centro. Tornano i giorni del Nòt Film Fest

Da oggi e fino a domenica, Santarcangelo torna ad accendere i riflettori sul cinema indipendente con l’ottava edizione del Nòt Film Fest. Una cinque giorni che porta in città registi e cineasti da tutto il mondo, anticipando il gran finale del Piccolo cinema di contrada (3 settembre), la riapertura del Supercinema (12 settembre) e il festival Luoghi dell’anima a dicembre. Un calendario fitto che fa del cinema uno dei fili conduttori della vita culturale cittadina.

"Da otto anni il Nòt Film Fest interroga Santarcangelo e il suo pubblico internazionale con film che provocano pensieri, riflessioni, domande – sottolinea il sindaco Filippo Sacchetti – Per cinque giorni la nostra città accoglierà cineasti indipendenti, per lo più giovani, che speriamo possano trarre ispirazione dal contatto con la nostra comunità per il loro percorso artistico e professionale".

Il rilievo della manifestazione è certificato anche dalla Regione, che nel bando dedicato al sostegno delle rassegne cinematografiche ha finanziato due progetti santarcangiolesi su quattro della provincia di Rimini: 17mila euro per il Nòt Film Fest e 16mila per Luoghi dell’anima – Italian film festival, promosso dall’associazione culturale Tonino Guerra. "Il sostegno della Regione è una certificazione di qualità che non può passare inosservata – aggiunge Sacchetti –. Santarcangelo ha ottenuto quasi il 10% dei fondi regionali, segno di un movimento culturale vivo e riconosciuto".

Un movimento che si regge sulla continuità del Supercinema, "storico ma in continua evoluzione", e sulla capacità di proporre esperienze nuove e diffuse, come Frazioncine nelle frazioni e le serate in piazzetta Pedretti con i classici italiani. Una rete di luoghi, persone e idee che fa di Santarcangelo non solo un palcoscenico, ma un vero laboratorio culturale, dove il cinema diventa comunità.

a.d.t.