Il cinema indipendente italiano mette le radici al festival di Bellaria

Sono tanti i festival di cinema in Italia. Ma il Bellaria Film Festival, che ritorna dal 10 al 14 maggio, ha il suo segno distintivo: essere la casa del cinema indipendente italiano e il punto di riferimento delle nuove sperimentazioni del linguaggio cinematografico. Lo dimostrano bene le 5 giornate di proiezioni e incontri e i tanti eventi speciali che fioriranno nella città con la passione del cinema da 41 anni. O forse di più, visto che l’inaugurazione avverrà nel mitico cinema Apollo, aperto nel 1910 (e chiuse nel 1982) per volontà di Erardo Lugaresi, che sta per essere rimesso in sesto, con la speranza di divenire nuovo spazio del festival già nel 2024. Qui - alle 18,30 - si vedrà la videoinstallazione di Tiziano Doria e Samira Guadagnolo. Il film che aprirà il festival di Bellaria, diretto per il secondo anno da Daniela Persico con l’organizzazione di Approdi (start-up di cinema), è Le grand chariot di Philippe Garrel in anteprima nazionale e alla presenza del direttore della fotografia Renato Berta, una biografia dove sfilano i film di Alain Tanner, Danièle Huillet e Jean-Marie Straub, Éric Rohmer, Jacques Rivette, Louis Malle, Alain Resnais, Patrice Chéreau, Manoel de Oliveira, Amos Gitai, Mario Martone. Proprio con Berta l’11 maggio si terrà una conversazione su "Quale eredità per il cinema d’autore". E ancora nel giorno d’apertura, che partirà alle 10 al cinema Astra con Le proprietà dei metalli di Antonio Bigini (per le scuole), si vedrà anche Gli ultimi giorni dell’umanità di Enrico Ghezzi. Nell’agenda degli ospiti internazionali che incontrano il pubblico figurano il portoghese Carlos Conceicao, che a Bellaria presenta in anteprima Tommy Guns, rivisitazione di Apocalypse Now, e la tedesca Helena Wittman con Human Flowers of Flesh, immaginifico viaggio sul mare di un gruppo di giovani artisti. Grazie alla collaborazione con Mubi, sarà presentato Retour a Seoul di Davy Chou: narra lo spaesamento di una ragazza coreana adottata da una famiglia francese. Ecco poi il giovane cinema italiano nella serata di chiusura: Billy è l’opera prima di Emilia Mazzacurati con Matteo Oscar Giuggioli e Carla Signoris che presenzieranno, sullo smarrimento condiviso di genitori e figli nel perdere una persona cara. Nella stessa serata sarà dato il premio speciale ’Casa Rossa’ a Linda Caridi, una lunga permanenza nel cinema indipendente e un’interpretazione che non si dimentica in L’ultima notte di Amore. Restando al cinema italiano, tra gli ospiti anche Jasmine Trinca con il suo Marcel! Debutterà a Bellaria Di che colonia sei? di Riccardo Marchesini, in concorso anche il bel Disco Boy di Giacomo Abruzzese premiato a Berlino. Infine si darà inizio a una collaborazione con Cinecittà con il BFF New Wave (in) emergenza, programma di sostegno al cinema indipendente.

Benedetta Cucci