‘Il Cinema non esiste ancora’: stasera incontro all’Astra

’Il Cinema non esiste ancora’. È il titolo della conferenza che si terrà stasera alle 21 al Teatro Astra, nell’ambito del ciclo ’Il Postmodernismo non esiste’. Parlerà Andrey Chernikov, che ne è curatore insieme ad Armida Loffredo, in collaborazione con la biblioteca comunale."L’incontro – spiega l’amministrazione – che riprende ironicamente il titolo provocatorio della rassegna, andrà ad esplorare la possibilità che il cinema non sia un linguaggio artistico ma una forma d’espressione appena nata e per questo non ancora comprensibile nella sua interezza; il cinema, in quest’ottica, potrebbe prefigurarsi anche come un ponte per superare proprio la postmodernità". Chernikov, reduce dalla pubblicazione del suo primo trattato filosofico ’Macchinismo’, ultimata questa rassegna darà vita a un ulteriore ciclo di appuntamenti dal titolo ’Il Cinema prima del cinema’.