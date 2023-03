Il circolo Arci compie trent’anni e fa il pieno di attività

Il circolo Arci IV Novembre di Riccione soffia su trenta candeline e, dopo tre anni di pandemia, riprende ritmo, con varie iniziative. In programma momenti di aggregazione e un piccolo parco giochi per i bambini. Nel frattempo ottanta soci si sono ritrovati alla Locanda della luna di per un pranzo sociale e un brindisi augurale. "In effetti il circolo era nato prima, ma festeggiamo sempre la sede attuale, in viale Liguria, costruita dai nostri padri nel 1992 – premette il presidente Mario Zannoni –. Negli anni ci siamo spesi per portare avanti i problemi del quartiere. Quest’anno abbiamo rimesso a nuovo tutto e ora speriamo di montare presto un piccolo parco giochi, perché il circolo non è frequentato solo da anziani, ma da persone di tutte le età. Tutte le nostre iniziative sono autofinanziate da noi soci, un centinaio in tutto".