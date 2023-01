Il Circolo Arci torna nella storica sede Rinnovato di un anno l’affitto in via Oriani

La struttura di viale Oriani angolo viale Boccaccio, donata agli inizi degli anni ‘90 dagli eredi Savioli, torna al essere la casa del Circolo Arci Alba. L’intenzione del Comune di affidarla tramite un bando non è andata a buon fine. Da una parte c’era stata la preoccupazione del circolo Arci, ormai storico in quella struttura, e dall’altra il bando andato deserto hanno portato l’amministrazione a scegliere lo stesso circolo come assegnatario del bene, con un affitto da corrispondere di 7.500 euro annui. Una conferma "al fine di proseguire e dare continuità allo svolgimento delle sopra citate attività e nel contempo valutare una progettualità di intervento ed impiego che consentano l’espletamento positivo, stante l’esito deserto della procedura appena svolta, di una nuova gara", è scritto nella delibera. Da oltre trent’anni l’immobile è un bene pubblico grazie agli eredi Savioli che lo vollero cedere alla cittadinanza con questa prescrizione: la destinazione doveva essere finalizzata allo svolgimento di attività culturali, ricreative o sportive pubbliche.