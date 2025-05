Il Circolo nautico in assemblea

Assemblea straordinaria per il Circolo Nautico di Bellaria Igea Marina, fissata per mercoledì 14 maggio al ristorante ’La Baracca’ di via Rubicone. All’ordine del giorno l’approvazione del bilancio sociale del 2024, lo statuto societario e una carrellata sulla programmazione degli eventi estivi. Che comprenderanno tra l’altro uscite in mare all’alba con i turisti "a suon di musica e bomboloni caldi, la regata - passeggiata velica ’Chissà se arrivo - Memorial Lallo Petrucci’ (24 agosto), gare di pesca dedicate agli adulti e specificamente a bambini e ragazzi. In tema nautico, è in programmazione a giorni, da parte dell’amministrazione comunale, il dragaggio del portocanale, affidato con convenzione quadriennale (in scadenza a fine 2025) a La Dragaggi di Mestre.