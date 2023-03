Il Circolo Nautico scalda i motori E le barche trovano posto ’a terra’

Con il ritorno della bella stagione, il Circolo Nautico di Cattolica scalda i motori e si prepara ad una stagione ricca di appuntamenti. Come ogni anno, non mancheranno i corsi di vela, windsurf, Sup, kitesurf e wingfoil per coloro che vogliono avvicinarsi al mondo delle discipline nautiche o migliorare la loro preparazione. Nelle prossime settimane sarà inoltre svelato ufficialmente il calendario delle attività e delle manifestazioni che animeranno la primavera e l’estate di Cattolica. Nel frattempo è già stata annunciata una delle novità del 2023. Il Circolo Nautico di Cattolica, in collaborazione con Blunautica Service, ha infatti deciso di attivare un servizio di rimessaggio a terra sul piazzale attiguo al canale Ventena.

Le barche avranno il loro posto sul piazzale e saranno varate e alate a richiesta con mezzi speciali all’interno del canale. Anche se non si è potuto procedere ad un dragaggio profondo e risolutivo del canale Ventena, il Circolo Nautico desidera confermare il proprio impegno e la volontà di portare avanti l percorso già iniziato con il Comune per arrivare a quel risultato. Nel frattempo tuttavia il Circolo intende garantire ai propri soci la possibilità di utilizzare la propria imbarcazione, non rinunciando a vivere il mare. Il servizio non comporterà un aumento di costo per i soci. "Siamo certi – spiega Daniele Verni, presidente del Circolo Nautico – che questa modalità sarà molto apprezzata per gli indubbi vantaggi che comporta. E in futuro, quando sarà possibile utilizzare anche i posti barca in acqua, il rimessaggio a terra andrà ad aggiungersi all’ormeggio classico così da accontentare le diverse esigenze".