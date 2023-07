Il circuito di Misano asset strategico "Qui si fondono i principi di sviluppo"

Il circuito di Misano riunisce i principi di crescita. E nel giorno in cui ospita in pista il Gt World Challenge (e il ritorno di Valentino Rossi), nelle stanze del potere si parla di industria e turismo, coacervo di futuro condensato proprio nel ’Marco Simoncelli’. Lo ha ammesso lo stesso presidente di Confindustria Romagna Roberto Bozzi, che ha inaugurato il convegno ’Il turismo Industriale come valore per il territorio. Il modello riminese’ affermando: "Abbiamo scelto un luogo emblematico come il circuito per il tema che trattiamo, un luogo dove appunto si fondono turismo e industria. Non a caso, stasera (ieri, ndr), sempre in questa cornice così evocativa, si svolgerà un’anteprima del nostro Festival dell’Industria e dei valori di impresa, rassegna che fa conoscere da vicino il patrimonio industriale del nostro territorio in tutte le sue declinazioni. E quella sportiva è sicuramente una componente importante nel vasto ambito del settore turistico. Il Festival dell’industria è una rassegna a cui teniamo particolarmente, perché avvertiamo il grande bisogno di racconto dell’industria per quello che è, e siamo convinti che il modo migliore sia aprire le porte e far vedere e toccare quello che facciamo e che contribuisce al benessere del territorio".