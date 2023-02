Il circuito porta 170 milioni al territorio

Gli eventi che si svolgono al Misano world circuit portano un indotto economico di 170 milioni di euro. Con queste premesse ieri la direzione del circuito misanese ha presentato la stagione 2023. È stata una mattinata, quella di ieri, che ha visto anche la presentazione del Team Sic58 che da quest’anno riporterà sulle proprie carene anche il logo del Misano world circuit segnando una collaborazione sempre più profonda tra le due realtà. Ieri, uno accanto all’altro c’era il presidente della Santa Monica spa Luca Colaiacovo e Paolo Siomoncelli per il team Sic58.

Il 2022 per il circuito è stato un anno importante perché ha visto il completamento degli interventi di riqualificazione. Nel 2023 si aggiungeranno altri elementi che arricchiranno l’infrastruttura. Le novità saranno anche fuori dai cancelli del Mwc con la realizzazione di una rotonda su via Simoncelli, mentre all’interno verrà modificata la mobilità fra le aree e la Mwc Square. Quest’anno ci sarà anche il restyling esterno del ristorante, con l’ampliamento della zona piscina, l’aumento del comfort per i clienti. In pista, infine, saranno inserite le bandiere elettroniche.

L’obiettivo è fare meglio delle 730mila presenze in circuito registrate nell’anno appena concluso. Si sono sentiti i benefici del ritorno alla piena capienza e l’effetto di grandi eventi quali World Ducati Week, Aprilia All Stars, Gt World Challenge, Grand Prix Truck, Ibf e ovviamente WorldSbk e MotoGp, per i quali le prevendite stanno andando a "gran ritmo" sottolineano dal circuito. Sul fronte delle presenze ci sarà una collaborazione sempre più stretta tra autodromo e Fondazione Misano per offrire ai clienti del Mwc soluzioni alberghiere a Misano. Intanto il 2023 sarà l’anno in cui il Gruppo Teddy realizzerà un negozio di 200 metri quadrati dove saranno commercializzati i prodotti del merchandising del Mwc. La chiusura della presentazione del 2023 di eventi sportivi in circuito si è conclusa con il team Sic58. Erano tutti intorno a Paolo Simoncelli. È stata una passerella con gli sponsor, tutti i tecnici e i meccanici ed infine è stato tolto il velo dalle moto che in Moto3 saranno portate in pista da Riccardo Rossi e Kaito Toba, mentre in MotoE vedranno in sella Kevin Zannoni e Kevin Manfredi.

Andrea Oliva