Il clarinetto sarà il protagonista assoluto del concerto di domani al teatro Galli

La grande musica classica torna a riempire il teatro Galli con la Sagra Malatestiana. Domani alle 21 nella Sala Ressi il protagonista indiscusso sarà il clarinetto di Claudio Conti suonato nel Quintetto per clarinetto e archi in si minore op. 115 di Johannes Brahms e il Quintetto per clarinetto e archi op. 30 di Paul Hindemith. Con il clarinettista Conti ci saranno Maurizio Sciarretta e Simona Cavuoto al violino, Thomas Cavuoto alla viola e Francesco Stefanelli al violoncello. Il quintetto di Brahms, composto nell’ultimo periodo della sua vita, è spesso interpretato in una chiave nostalgica. "Immagini del passato, con gioie e dolori, aneliti e speranze, passano davanti all’anziano maestro, che le esprime in suoni delicatamente sobri e malinconici", osserva lo studioso Karl Geiringer. In contrasto, il Quintetto di Hindemith rappresenta una fase di revisione artistica dopo che il compositore, costretto a lasciare la Germania per sfuggire al regime nazista, si stabilì negli Stati Uniti. Qui, iniziò a rivedere le sue opere, tra cui il Quintetto per clarinetto scritto nel 1923 e mai pubblicato.

Le emozioni non terminano qui. Venerdì alle 21.15 arriva ’Portrait of trumpet ’, il concerto ispirato al titolo di una composizione di Sammy Nestico, storico arrangiatore dalla Count Basie Big Band. Il concerto si propone in un’unica partitura musicale, che scompone le gerarchie fra generi per valorizzare in allo stesso modo e fare interagire tradizioni apparentemente lontane, come sempre più spesso accade fra la musica classica e il jazz. Un ritratto musicale di uno degli strumenti più popolari della storia della musica, la tromba, protagonista da sempre sia nella musica jazz che nella musica classica. I biglietti per gli spettacoli sono disponibili online o alla biglietteria del teatro Galli.

f.t.