Il Club del sole sale in bicicletta

Sole, energia e attività fisica per una vacanza all’aria aperta. Il Club del sole, titolare del Romagna family village di Riccione, punta sulle due ruote. Si chiama Bike experience, un progetto per gli amanti delle due ruote. Si va dal noleggio di bici muscolari e a pedalata assistita ai consigli utili su ‘wow-point’ da raggiungere pedalando. Sono presenti anche veri e propri tour con guide locali. In occasione dell’inaugurazione, il Club del Sole ha deciso di accogliere blogger e appassionati del viaggiare in bici per far loro toccare con mano, anzi pedale, quanto può essere bello e salutare una vacanza a due rote tra bellezze artistiche, culturali e la natura. In tre strutture del Club del sole dove parte Bike experience, tra cui quella di Riccione, arriverà anche Stefania Andriola, giornalista meteo, pronta a salire in sella nei prossimi giorni.