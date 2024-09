Il Club Hotel Angelini va al Gruppo Ferretti

E’ stato il Gruppo Ferretti Hotels di Rimini, che fa capo all’imprenditore riminese Fabrizio Ferretti, ad aggiudicarsi all’asta lo scorso 30 luglio il Club Hotel Angelini. Un’asta che partiva con un prezzo base di 1.967.105 euro e offerta minima a 1.475.328 euro. L’offerta minima stabilita era di 1.475.328 euro. Ed è stato a questa cifra che Ferretti se l’è aggiudicato. L’imprenditore tiene il più assoluto riserbo sulle proprie intenzioni riguardo al rilancio della struttura ricettiva, a una cinquantina di metri dalla spiaggia, con piscina, di ottimo pregio. L’unica cosa che al momento trapela è che l’apertura, prevista ovviamente per il 2025 - come recita un cartello affisso sulla struttura ricettiva oggi chiusa - è che sarà trasformata in una "family hotel", ovvero un albergo che guarda con grande attenzione alla famiglia, il target turistico di gran lungo preponderante a Bellaria Igea Marina, da tantissimi anni. Sul sito dell’albergo si legge: "Quest’anno il Club Hotel Angelini non sarà attivo. Vi aspettiamo con tante belle novità per l’estate 2025. A presto!" Frase riportata in quattro lingue. L’attività ricettiva, in ogni caso, non sarebbe stata possibile neppure in questi giorni di fine estate. Sull’albo pretorio del Comune è riportata una ordinanza di "divieto di prosecuzione dell’attività alberghiera": "Si comunica all’autorità comunale in indirizzo, ai fini dei provvedimenti di competenza, che dall’esame degli atti nell’archivio dello scrivente Comando (dei vigili del fuoco, ndr), risultano presenti ed ancora attive le pratiche di seguito elencate (tra le quali figura con identificativo di pratica VVF l’albergo Club Angelini Sud ad oggi considerate prive dei requisiti di prevenzione incendi necessari ai fini dell’esercizio dell’attività. Si chiede di essere notiziati sullo stato delle pratiche e nel caso in cui l’attività risultasse ancora in esercizio, il legale rappresentante dovrà immediatamente dare seguito alle procedure di prevenzione incendi secondo... Nel caso in cui l’attività non fosse più in esercizio, questo Ufficio, dopo averne ricevuto comunicazione dal Comune archivierà definitivamente la pratica. Quanto sopra si comunica anche alla Prefettura". Ci sarà tempo, per la nuova proprietà, per regolarizzare la situazione.