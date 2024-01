Il Club Nautico festeggia i 90 anni

Novant’anni di storia. E’ il traguardo che ha tagliato il Club Nautico di Riccione, fra i più antichi in Italia. Il Club ha celebrato l’anniversario della sua fondazione con una serata evento organizzata a Riccione all’hotel Promenade. In apertura il presidente Sebastiano Masetti ha voluto sottolineare il forte legame del Club "con la città e le sue istituzioni". E’ stata anche l’occasione per analizzare l’attività del Club su quanto è stato fatto e sul futuro ce attende il consiglio. "Anche per il futuro, così come nel passato, il club si caratterizza per la passione per il mare - spiegano -, lo sviluppo degli sport d’acqua e soprattutto per trasferire ai giovani valori quali inclusione, rispetto e appartenenza al territorio e alle tradizioni". Alla serata hanno partecipato amici e famigliari dei membri del consiglio del Club.