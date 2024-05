Il ’Cocco’ diventa museo-discoteca. Arte & consolle sotto la piramide

di Andrea Oliva

RICCIONE (Rimini)

Si chiama Mudi, museo discoteca. Quattro lettere che racchiudono il passato e il futuro della Piramide sulla collina di Riccione. Il Cocoricò fin dall’apertura, era il 1989, ha sempre dettato mode e tendenze nel panorama interazionale del clubbing. Non è mai stato una semplice pista dove ballare con i dischi messi dai dj. Il ‘Cocco’, così lo chiamano quelli che lo hanno vissuto, è qualcosa di più, lo è sempre stato. Ed oggi il nuovo corso che vede l’imprenditore della notte Enrico Galli avere rilevato e rilanciato il locale, vuole certificare il dna del locale legando l’arte alla consolle.

"Clubbing e arte sono strettamente collegati" premette Mike Pagliarulo, direttore creativo e proprietario di Unfollow Advertising e curatore del Mudi. "Tutta la musica è cultura e tutta la musica è arte. Tutte le opere presenti al Mudi sono state scelte o create ad hoc per rappresentare l’underground, il sottobosco dell’arte italiana. Vedrete delle opere notturne, perché ispirate alla vita che fugge dal giorno per trovare spazio nella notte. Una notte che già 30 anni fa era avanti, basti pensare al Ciao Sex, primo locale Queer d’Italia, nato nel 1989". Per capire cosa significhi oggi quel termine, ‘avanti’, bisognerà attendere la giornata evento prevista oggi, quando le porte del Cocoricò si apriranno e davanti si mostrerà Mudi. "Vogliamo portare quell’arte che secondo noi è ‘avanti’, quello che il clubbing deve sempre essere: guardare al futuro, intercettare le tendenze. E spero che il Mudi diventi soprattutto questo, un luogo in cui dare ad artisti emergenti e visionari la possibilità di essere conosciuti dal grande pubblico".

Gli anni Novanta, quelli della trasgressione, sono ormai lontani. L’avanguardia che cresceva nelle disco si è trasformata con il tempo, e al Cocco ha sempre trovato terreno fertile per lanciare messaggi che hanno fatto rumore. Era il 2014 quando alle porte si presentarono i carabinieri. Vennero chiamati per sei artisti posizionati all’ingresso e nudi. Corpi immobili che venivano sfiorati dal pubblico negli stretti passaggi concessi. Era un omaggio a Marina Abramovic, realizzato dalla compagnia teatrale Fanny&Alexander di Ravenna, che finì con le divise in pista. Sono trascorsi dieci anni e i tempi sono cambiati. In un mondo profondamente mutato il Cocoricò vuole ancora spingersi oltre il quotidiano e lo fa con un museo in movimento. Saranno 29 le opere esposte. A esporre Abraxass, Collettivo Cesura (Luca Santese, Marco Paolo Valli), David Pompili, Fabio Weik, Filippo Sorcinelli, Isabella Nardon, Jacopo Noera, Ka$ap Rocky, Laura Tura, Nic Paranoia, Riffblast, Rocco Trussoni, Sara Leghissa, Sara Scanderebech e Unfollow.

Alcune opere saranno disponibili per l’acquisto. Gli incassi saranno reinvestiti per commissionarne di nuove, garantendo un rinnovo continuo dell’offerta artistica.

Oggi l’inaugurazione di Mudi sarà un evento che partirà fin dalle 18. L’ingresso è libero ma riservato a maggiorenni, con registrazione necessaria sul sito cocoricò.it. Fin dall’apertura Filippo Sorcinelli, artista, musicista, profumiere e stilista, scatenerà i sensi con una performance sensoriale. Ad accompagnarlo il collettivo Salò arrivato dalla capitale portando con sé psichedelia, noise e avant rock. Nel T-room La Furia Film e Sunset Produzioni riportano a casa ‘Cocoricò Tapes’, il documentario di Francesco Tavella che racconta la storia del locale negli anni Novanta, ai tempi di Loris Riccardi. Durante la serata si esibirà anche il Collettivo Colore trasformando una stanza ‘segreta’ in uno spaccato di vita del locale. Mente il gran finale ‘Bring it to the Runway’ si terrà nella Piramide.