Il Cocoricò si rimette in pista

È iniziato il conto alla rovescia per accendere le luci di un’altra stagione sotto la Piramide più famosa d’Italia. Dopo un 2024 chiuso con oltre 140mila presenze, il Cocoricò di Riccione scalda i motori per la data zero di un’altra estate all’insegna del divertimento. Si parte sabato con l’appuntamento con la regina belga della musica elettronica mondiale, Amelie Lens. Una vera e propria leggenda che ha solcato le console di Tomorrowland, Awakenings e Berghain, tra sonorità ipnotiche e ritmi incalzanti. Insieme a lei i talenti italiani Mattia Trani, tra i giovani più promettenti nel panorama techno nostrano e V111, dj e produttore i cui progetti sono in continua evoluzione.

La data di sabato anticipa un ricco calendario di eventi, che passerà dal periodo pasquale, fino ad arrivare alle tanto attese serate estive all’ombra della Piramide. Dal 19 al 21 aprile torna al Cocoricò la Mutonia Easter experience, per la terza volta nel locale. Un evento che durerà per tutto il weekend di Pasqua, con un’offerta artistica in cui a fare da cornice ai set degli artisti saranno le opere del collettivo artistico, esposte negli spazi del club.

A rompere gli indugi ci penserà Mochakk, giovane prodigio che dal Brasile ha conquistato le lineup dei festival più importanti di tutto il mondo. Sabato 19 condividerà la console con la techno roboante di Dr. Rubinstein, maestro nello spaziare tra generi, decadi e sonorità. Ancora, nella stessa serata toccherà anche a Ale De Tuglie, Sean Afful, Paquita Gordon, Gianmarco Orsini, Cole e Antonio De Angelis. Si prosegue il giorno dopo, domenica, con la fuoriclasse della consolle Deborah De Luca, da Napoli con il suo set esplosivo ha conquistato le consolle di ogni parte del mondo e anche quest’anno sarà protagonista al Cocco.

Con lei ancora Mattia Trani, dal Portogallo la dj e producer Biia, Gnmr, Anthony Rother, Marcolino, Gianni di Bernardo e Blue Taipan. Chiude il festival il 21, dalle 19 alle 2, Cloonee, direttamente dalla Gran Bretagna. Con lui Tini Gessler, Idriss D, Twenty Six, Carv, Kymera e Hoxan. Ma per il Cocoricò quest’anno ricorre anche un compleanno importante, quello del Memorabilia, lo storico format nato proprio in Piramide nel 1995. Per festeggiare questo traguardo è stato annunciato 30 Years Memorabilia, un calendario di 5 appuntamenti nel corso del 2025 dislocati tra Cocco, Rimini Beach Arena e Unipol Arena di Bologna. Si parte proprio sabato prossimo, il 5 aprile, sotto la Piramide, per accogliere ancora una volta l’alba dalle sue vetrate.

Federico Tommasini